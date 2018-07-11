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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В одесской акватории завершилась морская часть международных учений «Си Бриз-2018»

Категория: Новости


В одесской акватории завершилась морская часть международных учений «Си Бриз-2018»

Их турецкие участники: фрегат «Явуз» и подводная лодка «Йылдырым» сразу ушли на родину.

А вот американские участники учений: эсминец «Портер», и штабной корабль «Маунт Уитни», болгарский корвет «Бодри» и, разумеется, все украинские суда вернулись в Одессу.

Напомни, что в течение двух суток объединенная морская эскадра отрабатывала проведение спасательной операции и охоту за подводными объектами, роль которых исполняла как раз турецкая подлодка. А ее главным преследователем выступал болгарский корвет «Бодри».

Учения будут продолжаться до 21 июля.



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