В одесской акватории завершилась морская часть международных учений «Си Бриз-2018»

Их турецкие участники: фрегат «Явуз» и подводная лодка «Йылдырым» сразу ушли на родину.

А вот американские участники учений: эсминец «Портер», и штабной корабль «Маунт Уитни», болгарский корвет «Бодри» и, разумеется, все украинские суда вернулись в Одессу.

Напомни, что в течение двух суток объединенная морская эскадра отрабатывала проведение спасательной операции и охоту за подводными объектами, роль которых исполняла как раз турецкая подлодка. А ее главным преследователем выступал болгарский корвет «Бодри».

Учения будут продолжаться до 21 июля.