В Одессе открылся Летний театр на Морвокзале

Площадка рассчитана на три тысячи мест и будет работать ежедневно вплоть до 1 сентября.

Причем днем там будет функционировать зона отдыха и фуд-корты со свободным входом. Ну а каждый вечер, как было отмечено на церемонии открытия, «…это будет место концентрации украинских и зарубежных исполнителей мирового уровня».

Отметим, что в числе тех, кто выступит на этой площадке перед тысячами одесситов и гостей города в течение нынешнего лета будут Лайма Вайкуле, Тото Кутуньо и ряд других звезд мирового уровня.

В ходе церемонии открытия приняли участие Верка Сердючка и ведущие из программы «квартал-95».

Сегодня же там пройдет крупнейшая на юге Украины праздничная дискотека, а завтра — сольный концерт Томаса Андерса.