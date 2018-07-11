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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Руководство Одесской киностудии и губернатор Максим Степанов анонсировали создание на базе киностудии музея истории кино

Категория: Новости / История и культура

Руководство Одесской киностудии и губернатор Максим Степанов анонсировали создание на базе киностудии музея истории кино

Глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов и губернатор Одесской области Максим Степанов подписали меморандум о создании на базе киностудии музея истории кино.

Я уверен, что кино — это наша душа, это искусство, без которого невозможно жить, — прокомментировал подписание документа губернатор Максим Степанов. — Я думаю это очень хорошая социальная инициатива, которая в дальнейшем будет влиять и на количество туристов приезжающих в наш город.

Впрочем, новость о создании музея кино на базе киностудии выглядит довольно странно, ведь музей там уже есть, и существует он много лет. Новелла состоит в том, что теперь он будет существовать под патронатом Одесской ОГА. Возможно, это поможет учреждению измениться к лучшему.



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