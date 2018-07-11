В Одесском выставочном центре ОЦНТИ в эти дни проходит Международная православная выставка-ярмарка «Мир православный»

Ярмарка «Мир православный» традиционно проходит в нашем городе по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

В день открытия выставки-ярмарки прошел молебен. Здесь же состоялось выступление церковного хора Храма святой мученицы Татианы.

На стендах представлены храмы, монастыри, церковные издательства Украины, Беларуси, Молдовы, Греции. В экспозиции – широкий выбор духовной литературы, иконы, церковная утварь. Посетители могут приобрести ювелирные изделия, керамику, ладан, обереги и многое другое.

Тут царит всегда особая, благодатная атмосфера.

Настоятель студенческого Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк, открывший выставку, знает тому объяснение:

Одесситы ждут эту выставку, а поскольку сейчас лето, то ее охотно посещают и гости нашего города. Ведь здесь можно соприкоснуться с нашими святынями, приложиться к нашим иконам, частицам мощей святых, которые привозят со всех концов страны. Православные верующие здесь могут заказать молебен и службу в храмах и монастырях, которые тут представлены, и тем самым внести посильную лепту на восстановление порушенных святынь. Хочу особо поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, который многое делает и для нашего города, и для православия.

Сергей Кикенин представляет на выставке Киевский Центр православной книги.

Мы принимаем участие в этой выставки всегда с большим удовольствием. Во-первых, одесситы – радушные люди, во-вторых, жители города с удовольствием читают и приобретают духовные книги. У нас большое количество новых умных книг, которые помогают в изучении Библии, рассказывают о святых Отцах и в которых можно найти советы по разным жизненным вопросам.

Выставка-ярмарка «Мир православный» работает с 10 утра до 7 вечера и завершит свою работу 15 июля.