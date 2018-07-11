В Одесском выставочном центре ОЦНТИ в эти дни проходит Международная православная выставка-ярмарка «Мир православный»

Ярмарка «Мир православный» традиционно проходит в нашем городе по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.
В день открытия выставки-ярмарки прошел молебен. Здесь же состоялось выступление церковного хора Храма святой мученицы Татианы.
На стендах представлены храмы, монастыри, церковные издательства Украины, Беларуси, Молдовы, Греции. В экспозиции – широкий выбор духовной литературы, иконы, церковная утварь. Посетители могут приобрести ювелирные изделия, керамику, ладан, обереги и многое другое.
Тут царит всегда особая, благодатная атмосфера.
Настоятель студенческого Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк, открывший выставку, знает тому объяснение:
Сергей Кикенин представляет на выставке Киевский Центр православной книги.
Выставка-ярмарка «Мир православный» работает с 10 утра до 7 вечера и завершит свою работу 15 июля.