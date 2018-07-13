В Польше, сорвавшись с крыши, погиб украинский заробитчанин

14 июля, в Польше погиб гражданин Украины, работавший на строительстве супермаркета в Шамотулах (Великопольское воеводство). Об этом сообщает "Польское радио".

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.

"Мы получили сообщение о происшествии на стройке… Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши скончался на месте", - сказали в комендатуре полиции в Шамотулах.

Напомним, в Польше будут судить местного бизнесмена, который не оказал помощь больной украинке, которая работала у него.

В начале января в Польше у украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.

Отметим, в Польше сейчас находится более миллиона трудовых мигрантов из Украины.

Польша возглавляет рейтинг самых популярных стран, куда едут работать украинцы. За счет географической близости к Украине, а также повышенного спроса на рынке труда, эта страна считается одной из самых привлекательных не только для сезонных работ, но и для более длительного трудоустройства.

Кроме того, спрос на украинских работников обусловлен еще и тем, что сами поляки часто выезжаю в европейские страны на заработки. Поэтому местные с удовольствием принимают украинских мигрантов к себе. Еще один плюс – в Польшу легко забрать семью, которая осталась в Украине.

Самая маленькая зарплата для трудового мигранта – примерно 420 евро. Но эта сумма вырастет, если работник:

владеет востребованной профессией;

владеет польским языком;

знает английский язык;

имеет достаточный опыт работы.

Так, в среднем, работники торговой сферы получают 450 евро, строительной – 613 евро, а инженеры и IT-специалисты – от 1000 евро.