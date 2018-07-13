Новое бытовое убийство произошло в Одесской области

По информации ГУНП, накануне в Измаиле сорока шести летний мужчина в ходе домашней ссоры насмерть забил собственного отца.

Более того, попытался скрыть преступление, выдав сметь старика за несчастный случай. Якобы человек погиб вследствие того, что на него упал шкаф.

Однако в ходе оперативно-следственных действий было установлено, что имело место преступление.

Как впоследствии признал сам задержанный, он вернулся домой пьяным и, когда отец стал его отчитывать, вышел из себя и нанес старику несколько сильных ударов. Причем не только руками и ногами, но и подручными предметами.

После чего спокойно ушел спать. А проснувшись и увидев, что отец умер, попытался скрыть преступление.

По факту совершенного преступного деяния начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство).