В разгар лета в Одессе в обморок падают даже лошади

Накануне в центре города внезапно упала в обморок лошадь, которую использовали для катания туристов. Об этом в соцсетях сообщил «активист» Демьян Ганул.

По его словам, это, вероятно произошло по вине хозяев, которые эксплуатировали животное сверх меры и плохо его содержали.

Напомним, что прошлым летом произошел аналогичный случай, который взбудоражил одесскую общественность.

И в первую очередь зоозащитников, которые обратили внимание на то, что хозяева, стремясь к получению с максимальной выгоды, эксплуатируют принадлежащих им животных. Причем не обеспечивая их не только необходимым питанием, но даже водой.

Однако должных выводов, судя по всему, сделано не было.