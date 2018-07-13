 
Информация к новости
  • Просмотров: 182
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В разгар лета в Одессе в обморок падают даже лошади

Категория: Новости / Происшествия


В разгар лета в Одессе в обморок падают даже лошади

Накануне в центре города внезапно упала в обморок лошадь, которую использовали для катания туристов. Об этом в соцсетях сообщил «активист» Демьян Ганул.

По его словам, это, вероятно произошло по вине хозяев, которые эксплуатировали животное сверх меры и плохо его содержали.

Напомним, что прошлым летом произошел аналогичный случай, который взбудоражил одесскую общественность.

И в первую очередь зоозащитников, которые обратили внимание на то, что хозяева, стремясь к получению с максимальной выгоды, эксплуатируют принадлежащих им животных. Причем не обеспечивая их не только необходимым питанием, но даже водой.

Однако должных выводов, судя по всему, сделано не было.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 