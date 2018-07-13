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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

К нам приехал ревизор!

Категория: Новости


К нам приехал ревизор!

В Одесскую область с инспекционной поездкой прибыл заместитель министра обороны Олег Шевчук. По данным министерства, целью его приезда стало проведение комплексных проверок на территории 46-го центра обеспечения, где ранее было обнаружено большое количество некондиционного продовольствия без сопроводительных документов.

В результате опечатаны места хранения продовольствия, вещевые склады и места хранении ГСМ.

Образцы продовольствия направлены на экспертизу в независимую лабораторию. Факты, установленные в результате исследований, будут незамедлительно переданы в военную прокуратуру.

Напомним, что приезду высокого начальства предшествовал скандал с обнаруженными на складах тоннами бракованной консервации факты злостных нарушений правил приема продукции на склады. 

Инспекция проводится по личному распоряжению министра обороны Степана Полторака.



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