Порошенко на саммите НАТО выступал перед пустым залом ВИДЕО

Президент Пётр Порошенко выступил на саммите НАТО, однако слушать его выступление практически никто не пришёл.

В своём выступлении Порошенко поблагодарил руководство НАТО за приглашение к участию в мероприятии и прекрасную организацию мероприятия.

«Это совершенное чёткое признание роли Украины как важного элемента евроатлантической безопасности, — заявил Порошенко. — Я надеюсь, что этот саммит станет очередным свидетельством единства и солидарности с Украиной, сражающейся против российской агрессии».