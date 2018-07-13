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  • Просмотров: 41
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Порошенко на саммите НАТО выступал перед пустым залом ВИДЕО

Категория: Новости / Политика

Порошенко на саммите НАТО выступал перед пустым залом ВИДЕО

Президент Пётр Порошенко выступил на саммите НАТО, однако слушать его выступление практически никто не пришёл.

В своём выступлении Порошенко поблагодарил руководство НАТО за приглашение к участию в мероприятии и прекрасную организацию мероприятия.

«Это совершенное чёткое признание роли Украины как важного элемента евроатлантической безопасности, — заявил Порошенко. — Я надеюсь, что этот саммит станет очередным свидетельством единства и солидарности с Украиной, сражающейся против российской агрессии».



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