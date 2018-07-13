Сегодня отмечают День украинских миротворцев

Этот праздник установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началась участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС, что проводятся в «горячих точках» планеты.

За эти годы более 44 тыс. украинских военнослужащих приняли участие в международных миротворческих операциях в различных регионах планеты - Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии, Эритреи, Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и т.д.

Несмотря на продолжение боевых действий на Востоке нашего государства, Украина и в дальнейшем придерживается международных обязательств по участию в миротворческих операциях ООН.

Сейчас ВС Украины принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

Кроме этого Дня, 29 мая в Украине отмечается «Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций».