15 июля: В этот день церковь чтит святителя Фотия

В этот день церковь чтит святителя Фотия, митрополита Киевского, чудотворца. Митрополи́т Фо́тий (XIV век, Монемвасия, Греция — 2 июля 1431) — митрополит Киевский и всея Руси, почитается святым в лике святителей.

На Фотия заканчивали покос сена и начинали готовиться к уборке нового урожая, потому говорили: «С сенокосов пошли пожинки». А в украинском Полесье тем временем начинали собирать чернику – ягоду питательную и чрезвычайно целебную. Из черники готовят много всякой вкуснятины: соки, морсы, сиропы, джемы, варенье, компоты, мармелад, вино (оно обладает высокими вкусовыми и диетическими свойствами), а также наливки, настойки. О роли черники в народной медицине и говорить не приходится: эта ягода содержит большое количество антиоксидантов; употребление черники помогает сохранить до самой старости хорошую память и острое зрение, она укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает противодействовать инфекционным заболеванием и избавиться от лишнего веса. Черника стала едва ли не первой ягодой, которую начали добавлять в рацион космонавтов. На Закарпатье ее называют яфиной. В Полесье чернику собирают до начала первых заморозков.

Именинник сегодня Фотий, но сегодня сложно отыскать человека с таким именем.