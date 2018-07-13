Очередной случай телефонного терроризма произошел сегодня в Одессе

По информации ГУНП, около полудня по линии «102» поступил анонимный звонок с информацией о том, что в здании комплекса «Новый привоз» заложено взрывное устройство.

На место незамедлительно выехали правоохранители, спасатели и кинологи, эвакуировали людей и проверили всю территорию комплекса. Как и следовало ожидать, никаких взрывных устройств не обнаружено.

Теперь полицейские разыскивают телефонного террориста.

К сожалению, до сих пор в подавляющем большинстве случаев подобным «лже-минерам» удается остаться безнаказанными.