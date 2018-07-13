Секс-скандал стал причиной ухода в отставку британского министра

Министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс ушел в отставку после того, как стало известно, что он, в частности, прислал больше двух тысяч сообщений неприличного характера двум официанткам.

Об этом говорится в его заявлении, информирует Mirror.

"В пятницу вечером я подал заявление об освобождении от должности министра по делам малого бизнеса (Великобритании - ред.)", - сообщил Гриффитс.

Он также добавил, что хочет извиниться за свое поведение перед избирателями и премьер-министром страны Терезой Мэй и сообщил, что сейчас будет искать профессиональную помощь, чтобы предотвратить похожее поведение в будущем.

По данным Mirror, Гриффитс прислал две тысячи (2 000) сообщений неприличного характера двум официанткам, а также предлагал им деньги за различного рода действия.