ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на трассе «Одесса-Киев»  Погиб ребенок

По информации Патрульной полиции , на 452-ом километре Киевской трассы произошло столкновение автомобиля «Ситроен» с грузовиком с прицепом марки «ДАФ», который перевозил зерно.

В следствие столкновения оба транспортах средства съехали в кювет, а салон легкового автомобіля буквально смяло.

В результате его водитель и два пасажира госпитализированы в тяжелом состоянии, а малолетний ребенок, находившийся в салоне, погиб.

Проводится расследование. Кто стал виновником ДТП,завершившегося трагедией, пока не известно.