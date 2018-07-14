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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на трассе «Одесса-Киев»  Погиб ребенок

Категория: Новости

 

По информации Патрульной полиции , на 452-ом километре Киевской трассы произошло столкновение  автомобиля «Ситроен» с грузовиком с прицепом марки «ДАФ», который перевозил зерно.

В следствие столкновения  оба транспортах средства съехали в кювет, а салон легкового автомобіля буквально смяло.

В результате его водитель  и два пасажира госпитализированы в тяжелом состоянии, а малолетний  ребенок, находившийся в салоне, погиб.

Проводится расследование. Кто стал виновником ДТП,завершившегося трагедией, пока не известно.

 



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