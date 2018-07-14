Необычное происшествие произошло накануне под Одессой

По информации ГСЧС, накануне поступило сособщение о том, что в селе Граденицы Беляевского района женщина 1950 года рождения упала в пустой басейн.

На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели и при помощи лестницы и спасательной вероевки достали пострадавшую и передали медикам. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Из-за чего произошло падение, пока не сообщается .

В спасении пострадавшей были задействованы одна единица спецтехники и четыре человека личного состава.