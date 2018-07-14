 
Информация к новости
  • Просмотров: 281
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Необычное происшествие произошло накануне под Одессой

Категория: Новости


Необычное происшествие произошло накануне под Одессой

По информации ГСЧС, накануне  поступило сособщение о том, что в  селе Граденицы Беляевского района женщина 1950 года рождения упала в пустой басейн.

На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели и при помощи лестницы и  спасательной вероевки достали пострадавшую и передали медикам. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Из-за чего произошло падение, пока не сообщается .

В спасении пострадавшей были задействованы одна единица спецтехники и четыре человека личного состава.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 