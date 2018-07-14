Новый случай гибели человека на пожаре произошел в Одесской области

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, в накануне городе Рени поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице артельной.
Уже через семь минут на место прибыл пожарный экипаж и в течение получаса справился с пожаром.
Как выяснилось, площадь возгорания составила всего два квадратных метра.
Однако на месте пожара было найдено тело хозяйки дома без признаков жизни. Что стало причиной возгорания и гибели человека, выясняется. Проводится расследование.
В борьбе с огнем принимали участие одна единица техники и пять человек личного состава.