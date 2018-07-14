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  • Просмотров: 43
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Новый случай гибели человека на пожаре произошел в Одесской области

Категория: Новости


По информации ГСЧС, в накануне городе Рени поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице артельной.

Уже через семь минут на место прибыл пожарный экипаж и в течение получаса справился с пожаром.

Как выяснилось,  площадь возгорания составила всего два квадратных метра.

Однако на месте пожара было найдено тело хозяйки дома без признаков жизни. Что стало причиной возгорания и гибели человека, выясняется. Проводится расследование.

В борьбе с огнем принимали участие одна единица техники и пять человек личного состава.



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