Новый случай гибели человека на пожаре произошел в Одесской области

По информации ГСЧС, в накануне городе Рени поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице артельной.

Уже через семь минут на место прибыл пожарный экипаж и в течение получаса справился с пожаром.

Как выяснилось, площадь возгорания составила всего два квадратных метра.

Однако на месте пожара было найдено тело хозяйки дома без признаков жизни. Что стало причиной возгорания и гибели человека, выясняется. Проводится расследование.

В борьбе с огнем принимали участие одна единица техники и пять человек личного состава.