Одесские аграрии приближаются к трехмиллионному показателю сбора зерновых

Об этом сообщил начальник управления аграрной политики области Иван Петрив. По его словам, на сегодняшний день убран урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на 73% площадей. При этом собрано уже более 2,7 миллиона тонн зерновых. Это лучший показатель среди всех регионов Украины.

По словам чиновника, самая высокая урожайность отмечена в Белгород-Днестровском, Саратском и Татарбунарском районах.

А самая низкая – Беляевском, Ренийском и Измаильском районах области.

Напомним, что согласно предварительным планам, в регионе планировалось собрать в этом году всего около трех миллионов тонн зерновых.

Поэтому уже сейчас можно говорить о том, что эти планы будут существенно перевыполнены.