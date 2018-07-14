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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В 2018 году в водоёмах Украины погибли 600 человек

Категория: Новости / Происшествия

В 2018 году в водоёмах Украины погибли 600 человек

В водоемах Украины с начала года погибли около 600 человек, сообщается на сайте ГосЧС.

В ГосЧС добавили, что с начала июля зафиксировано уже более 70 случаев. В частности, только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников.

В этот же день в Запорожской области из воды были изъяты пять утонувших, в том числе и подросток 12-ти лет.

Как сообщалось, в июне в водоемах утонули 12 детей из-за недостаточного контроля со стороны родителей.

Поэтому, учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает – для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:

  • помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодкам и катеров, которые проплывают вблизи вас,
  • температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Уважаемые граждане! Заботьтесь о своей безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!



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