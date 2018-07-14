В 2018 году в водоёмах Украины погибли 600 человек

В водоемах Украины с начала года погибли около 600 человек, сообщается на сайте ГосЧС.
В ГосЧС добавили, что с начала июля зафиксировано уже более 70 случаев. В частности, только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников.
В этот же день в Запорожской области из воды были изъяты пять утонувших, в том числе и подросток 12-ти лет.
Как сообщалось, в июне в водоемах утонули 12 детей из-за недостаточного контроля со стороны родителей.
Поэтому, учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает – для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:
- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катеров, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Уважаемые граждане! Заботьтесь о своей безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!