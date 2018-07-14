Украинские медучреждения закупают поддельные диагностические тест-системы, которые не имеют сертификатов

Украинские больницы и диагностические центры закупают поддельные диагностические тест-системы, которые не соответствуют требованиям и не имеют сертификатов. Это несет угрозу жизни и здоровью людей из-за некорректной диагностики и последующего неверного лечения. Об этом рассказали журналисты в программе расследований "Стоп Коррупции" на 5 телеканале, пишут "Українські новини".

Как сообщает издание, поддельные диагностические препараты заполонили рынок из-за появления компании-клона, которая выпускает и продает медицинские тест-системы без сертификатов соответствия. Их производством и сбытом под маркой "Vitro-Test" занимается компания "Раминтек ЛТД" - недавно созданная компания-клон, которой владеет и руководит Александр Мурга. она наводнила украинский рынок диагностических препаратов подделками-клонами без сертификатов.

"Если тест-система некачественная - тогда и лечение будет некачественным. У пациента могут не определить заболевание, либо определить его неверно. Человека будут лечить напрасно, а при неадекватном лечении его здоровье будет ухудшаться", - пояснила последствия применения диагностических подделок специалист-биолог Татьяна Касьяненко.

Большинство крупных частных лабораторий и клиник отказались от закупок несертифицированных диагностических препаратов "Vitro-Test", и перешли на аналоги российского производства. Но Министерство охраны здоровья не видит или не замечает подделок: государственная система здравоохранения - это больницы и даже военные госпитали - продолжают делать сложные анализы при помощи поддельных тест-систем с аннулированными сертификатами соответствия.

"По данным онлайновой системы государственных тендерных закупок Prozorro, лаборатории и больницы Украины в течение года продолжают закупать фальсификат по фейковым документам", - сообщили в своем расследовании журналисты телепроекта "Стоп Коррупция".