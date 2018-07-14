Горсовет планирует потратить семнадцать миллионов гривен на цветы. Вернее — на их выращивание

Для реконструкции тепличного комплекса КП «Горзелентрест» необходимо семнадцать миллионов гривен. Об этом в ходе аппаратного совещания в горсовете доложил начальник департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

По его словам, городу ежегодно необходимо не мене 1,5 миллионов единиц цветочной продукции, а на сегодняшний день коммунальщики способны своими силами вырастить не более семисот пятидесяти тысяч единиц».

По его словам, это стало следствием плохого состояния тепличного комплекса «Троянда», где нет ни отопления, ни полива. Работы по реконструкции предполагают обеспечение этих функций и полное остекление комплекса.

Стоимость работ оценена в семнадцать миллионов гривен.

По мнению экономиста, эти расходы себя оправдывают, поскольку позволят коммунальщиков выращивать около двух миллионов единиц цветочной продукции, полтора миллиона из которых пойдет на нужды города, а полмиллиона из которых предприятие сможет продавать по коммерческим ценам.