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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Горсовет планирует потратить семнадцать миллионов гривен на цветы. Вернее — на их выращивание

Категория: Новости


Горсовет планирует потратить семнадцать миллионов гривен на цветы. Вернее — на их выращивание

Для реконструкции тепличного комплекса КП «Горзелентрест» необходимо семнадцать миллионов гривен. Об этом в ходе аппаратного совещания в горсовете доложил начальник департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

Горсовет планирует потратить семнадцать миллионов гривен на цветы. Вернее — на их выращивание

 

По его словам, городу ежегодно необходимо не мене 1,5 миллионов единиц цветочной продукции, а на сегодняшний день коммунальщики способны своими силами вырастить не более семисот пятидесяти тысяч единиц».

Горсовет планирует потратить семнадцать миллионов гривен на цветы. Вернее — на их выращивание

 

По его словам, это стало следствием плохого состояния тепличного комплекса «Троянда», где нет ни отопления, ни полива. Работы по реконструкции предполагают обеспечение этих функций и полное остекление комплекса.

Стоимость работ оценена в семнадцать миллионов гривен.

По мнению экономиста, эти расходы себя оправдывают, поскольку позволят коммунальщиков выращивать около двух миллионов единиц цветочной продукции, полтора миллиона из которых пойдет на нужды города, а полмиллиона из которых предприятие сможет продавать по коммерческим ценам.



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