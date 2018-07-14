Муниципалы не могут обеспечить Старобазарный сквер постоянной охраной

Об этом в ходе аппаратного совещания в горсовете сообщил директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов. По его словам, причиной тому – острый кадровый голод в «Муниципальной варте», где не хватает около трети сотрудников.

Поэтому пока эпизодически заезжает наряд. А к вопросу об организации в Старобазарном сквере постоянного поста можно будет вернуться осенью, когда будет отменен ряд мероприятий по охране побережья.

Напомним, что криминогенная ситуация в этой зеленой зоне существенно ухудшилась после начала работ по реконструкции Преображенского парка.

Ведь многие асоциальные элементы именно оттуда «перебазировались» в Старобазарный сквер.