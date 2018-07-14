Раненый в результате драки со Стерненко получит государственную охрану

Раненый в драке с одесским активистом Сергеем Стерненко Александр Исайкул получил государственную охрану.

Об этом в эфире одного из местных телеканалов сообщил адвокат пострадавшего, передаёт ряд СМИ.

Как известно, ночью 24 мая в Одессе произошла поножовщина — бывший руководитель партийной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко порезал двух бывших военнослужащих 25-й бригады, в результате чего один из раненых, Иван Кузнецов, скончался на месте происшествия. Александр Исайкул попал в больницу (в начале июня состояние его здоровья ухудшилось).

Напомним также, что с места убийства Стерненко вёл стрим, в котором несколько раз признавал, что орудие преступления, нож, принадлежит именно ему. На следующий день, однако, активист сменил показания, заявив, что отобрал это холодное оружие в драке. В данном резонансном деле по–прежнему нет ни подозреваемых, ни потерпевших (ни Стерненко, ни его выжившему противнику никаких подозрений пока не предъявили).