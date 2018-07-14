В Одессу зашёл танкер с турецким сжиженным газом для автозаправок

В конце минувшей недели в Одесский морской торговый порт зашёл танкер Gammagas под монгольским флагом и с 2150 тоннами сжиженного газа, предназначенного для заправки автомобилей.

Как сообщили в главной диспетчерской портовой администрации, данная партия топлива стала первой в нынешнем году поставкой сжиженного газа и второй за всю историю порта.

«До этого порт только отгружал сжиженный природный газ в режиме транзита и в редких случаях — в режиме экспорта. В сентябре прошлого года к нам зашёл первый танкер с импортным, турецким, СПГ. И вот сейчас принимаем второе судно», — говорит главный диспетчер Одесского филиала Администрации морских портов Украины Денис Карпов.

«Пока мы имеем дело с пробными разовыми поставками. Трейдеры учитывают расходы и доходы от продажи сетям. Всё зависит от ситуации на рынке», — добавил портовик.