В Шабо привлекают туристов теперь не только вином, но и сыром

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области состоялось открытие производственного и туристического объекта под названием «Европейская сыроварня».

В ходе открытия директор нового предприятия Наталья Корнюшенко рассказала о комплексе, включающем в себя производственную базу, саму сыроварню, а также инфраструктуру для обслуживания туристов. По словам руководителя, объект был построен по европейскому образцу и с использованием новейшего оборудования из Голландии.

Владелец сыроварни Ростислав Зиновский добавил, что саму идею, которая является семейным достоянием, намеревались воплотить на протяжении уже 10 последних лет.