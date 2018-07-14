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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Шабо привлекают туристов теперь не только вином, но и сыром

Категория: Новости

В Шабо привлекают туристов теперь не только вином, но и сыром

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области состоялось открытие производственного и туристического объекта под названием «Европейская сыроварня».

В ходе открытия директор нового предприятия Наталья Корнюшенко рассказала о комплексе, включающем в себя производственную базу, саму сыроварню, а также инфраструктуру для обслуживания туристов. По словам руководителя, объект был построен по европейскому образцу и с использованием новейшего оборудования из Голландии.

Владелец сыроварни Ростислав Зиновский добавил, что саму идею, которая является семейным достоянием, намеревались воплотить на протяжении уже 10 последних лет.

В Шабо привлекают туристов теперь не только вином, но и сыром

В Шабо привлекают туристов теперь не только вином, но и сыром

 

 

 



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