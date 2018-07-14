В Одессе по следам разбоя задержана преступная группировка с этническими корнями

В Одессе задержали этническую преступную группировку, которая занималась мелким рэкетом, вымогательством и угрозами.

Об этом глава одесской полиции Дмитрий Головин написал в своём Facebook.

Группировку возглавлял некто по прозвищу Садик — «смотрящий» от вора в законе Гули, который в настоящее время находится за пределами Украины, рассказал Головин.

Преступников задержали по следам очередного правонарушения — избиения в субботу, 14 июля, представителей одной из общественных организаций города. У злоумышленников было изъято незарегистрированное оружие, которое направлено на экспертизу.