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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одессе по следам разбоя задержана преступная группировка с этническими корнями

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе по следам разбоя задержана преступная группировка с этническими корнями

В Одессе задержали этническую преступную группировку, которая занималась мелким рэкетом, вымогательством и угрозами.

Об этом глава одесской полиции Дмитрий Головин написал в своём Facebook.

Группировку возглавлял некто по прозвищу Садик — «смотрящий» от вора в законе Гули, который в настоящее время находится за пределами Украины, рассказал Головин.

Преступников задержали по следам очередного правонарушения — избиения в субботу, 14 июля, представителей одной из общественных организаций города. У злоумышленников было изъято незарегистрированное оружие, которое направлено на экспертизу.

В Одессе по следам разбоя задержана преступная группировка с этническими корнями

 



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