Обратная сторона безвиза: Госпогранслужба предупреждает о резком увеличении в Украине числа незаконных мигрантов

На днях в Сумской области задержали группу нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии. Их на микроавтобусе через российско-украинскую границу пытался перевезти гражданин Украины. Госпогранслужба предупредила: подобные случаи могут участиться, сообщает "112 Украина".

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым способом", - заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Мигранты-нелегалы, которые пытаются попасть в Европейский Союз через территорию Украины, в случае их выдворения, в Украину же и будут возвращены. По крайней мере, это прописано в соглашении о реадмиссии от 2008 года, которая была условием либерализации визового режима с ЕС.

"Чем эффективней будет работать система по возврату нелегальных мигрантов в странах Европейского Союза, тем больше людей, попавших из Украины туда, будут возвращаться к нам. Получается Украина будет превращаться в страну, в которой будут по сути концентрироваться вот эти нелегальные мигранты", - пояснил представитель уполномоченного верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Противодействуя незаконной миграции, ЕС также может создать за свой счет на территории Украины лагеря для высланных нелегалов. Будет это проблемой для Украины или наоборот - возможностью улучшить демографическую ситуацию - эксперты оценивать не спешат.

От восприятия Украины потенциальными мигрантами зависит то, насколько выгодным может быть их пребывание здесь. Из-за демографического кризиса, по словам экспертов, Украина нуждается в специалистах, которые смогут легально и действенно работать на экономическое развитие страны.