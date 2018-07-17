На военном складе в Одессе установлена огромная недостача горючего

Об этом сообщил помощник министра обороны Юрий Бирюков. По его словам, «…в ходе начатой накануне ревизии уже установлена нехватка более двухсот тонн горючего. При этом начальник топливного склада «растворился» вместе с топливом и отчетностью о выдаче горючего».

Исчезли еще и несколько офицеров. А начальник 46 объединенного центра обеспечения и его заместитель срочно ушли на больничный.

Напомним, что поводом к ревизии стали данные о том, что часть продовольствия бракована и уже не подлежит использованию. Данными фактами уже занимается военная прокуратура.

Вскоре военные прокуроры займутся также и «растворившемся» топливом.