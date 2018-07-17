Стали известны подробности гибели одессита, тело которого было обнаружено на Адмиральском проспекте

По информации ГУНП, причиной гибели человека стал конфликт между двумя приятелями. Накануне трагедии сорока однолетний мужчина встретился со своим сорока пяти летним приятелем, в ходе общения у них возник спор по поводу возвращения крупного долга, перешедший в конфликт, закончившийся поножовщиной.

В результате сорока одно летний человек получил удары ножом в шею, от которых скончался, а его оппонент с ранениями грудной клетки, предплечья и почки госпитализирован в тяжелом состоянии.

Проводятся следственные действия. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство).