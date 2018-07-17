В Одессе даже коты обзаводятся гаджетами

Одесские коты – как и все в Одессе: не просто себе домашние (или уличные) животные, а некое явление, которое «не как везде». Одесских котов лелеют, оберегают, не говоря уже о том, что так откармливают, что даже самые толстые хвостатые – тоже наши, о чем, кстати, напоминает скульптура самой упитанной кошки Базарины, установленной у входа в мясной корпус Нового рынка.

Дальше – больше: одесских котов стали активно «увековечивать» в виде арт-объектов, и даже создается особая туристическая «кошачья тропа».

На днях прозвучало: таких арт-объектов в городе должно быть больше и больше. При этом, что примечательно, каждый хвостатый-усатый должен иметь свой характер. И вот – новое кошачье создание, то есть, очередная скульптура появилась в переулке Маяковского.

Открытие скульптуры этого кота прошло при большом стечении народа, который внимательно следит за городскими новостями и потому отлично знает, что скульптуру одного котика по кличке Морис – любимую животинку Михаила Жванецкого – уже успели стащить почти сразу после ее установки. Мы уже писали, что Морис снова появится на своем месте, а автор скульптуры Татьяна Штыкало пока что создала нового – кота-геймера по кличке Пушинка.

Пока на открытии пытались выяснить, каков же пол новой скульптуры, сама (или сам) Пушинка, восседающий на обычной одесской скамеечке, нисколько не обращал внимания на аплодисменты по случаю своего открытия. Кот внимательно изучал экран планшета, на котором изображены рыбки.

Кстати, сразу сообщаю: новый арт-объект, вызвавший очередное умиление одесситов, только кажется бронзовым. Он сделан из полимерных материалов. Посему вандалы могут не беспокоиться: сдать на металлолом Пушинку не удастся. Кроме того, за ним наблюдает камера слежения.

– Это уже мой четвертый кот и, пожалуй, самый высокотехнологичный. В загривке животного установлен сенсорный датчик, который при поглаживании будет включать светодиоды и подсвечивать «планшет», – раскрывает, тем временем, секреты нового хвостатого существа автор скульптуры Татьяна Штыкало.

Ну а когда на открытии нового кошатика сообщили, что у Пушинки уже даже есть свой аккаунт в Instagram, где она будет рассказывать о других котах проекта, когда все внимательно рассмотрели новую ушастую животинку, сразу последовали шутки: вот, мол, у нас уже и коты обзавелись гаджетами.

Любопытно, что проходившая мимо кошка (настоящая, улично-матерая) безо всякого энтузиазма посмотрела на своего скульптурного собрата, словно выразила пренебрежение: к чему, мол, кошкам планшеты, пусть даже там рыбок показывают? Этот факт сразу же вызвал хохот собравшихся.

В общем, Одесса обогатилась еще одним скульптурным очаровательным кошачьим арт-объектом, а обычная скамейка в переулке Маяковского стала теперь местом для фотографирования и «селфирования».

Ну а Татьяна Штыкало сообщила, что очередной арт-объект на кошачью тему – далеко не последний. Уже идет работа над очередным мурлыкой. Каким он будет – пока секрет, который Татьяна не раскрывает.

Напомним, что «Пушинка» появилась в рамках проекта «Одесские коты», цель которого – создать в Одессе туристический селфи-маршрут, аналогичный Вроцлавским гномам, которые, как рассказывают знающие люди, встречаются там довольно часто, в самых неожиданных местах, и туристы начинают задаваться целью отыскать всех до единого и сфотографироваться с ними – на счастье, удачу и все самое-самое хорошее.

Будем надеяться, что новые одесские коты, то есть, эти милейшие маленькие арт-объекты, тоже станут счастливой приметой для каждого из нас.