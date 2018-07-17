Алименты детям, Ахметову – ветряки и солнечные батареи

В последнее время в Верховной Раде участились случаи политической коррупции, когда при принятии законопроектов то и дело происходят различные казусы, которые легко выдать за недоразумение. Например, так было с законом о высшем Антикоррупционном суде. В обсуждаемом тексте законопроекта ничего не говорилось о том, что апелляция по возбужденным до этого закона делам должна происходить в обычных судах, например, в том же Шевченковском. Но перед подписанием закона об Антикоррупционном суде в переходных положениях неожиданно появилась приписка, о которой и идет речь. В результате коррупционеры теперь могут избегать встречи с Антикоррупционным судом. Это поняли и зарубежные партнеры Украины, этим обеспокоился и Международный Валютный Фонд, пригрозивший Киеву задержкой с кредитованием. Нечто подобное происходило и при принятии закона об открытости в добывающих отраслях промышленности. Докладывала этот законопроект представитель профильного комитета Верховной Рады народный депутат Ольга Белькова. На вопросы народного депутата Ивченко, почему отклонена его поправка на предмет открытости информации себестоимости добычи газа, Белькова отвечала, что это составляет коммерческую тайну. Под этим соусом в законопроекте удалось скрыть правду о расходах газодобытчиков и себестоимости их работы. Ситуация повторилась при принятии законопроекта об ужесточении спроса за неуплату алиментов. В текст законопроекта непонятным образом были включены льготы функционерам так называемой зеленой энергетики, а конкретно тем, кто строит ветряки и солнечные батареи. Вскоре выяснилось, что глава комитета Верховной Рады по налогам народный депутат Нина Южанина из Блока Петра Порошенко не видит в этом ничего предосудительного. Она, конечно, поняла, что льготы предназначены для компании «Детек», принадлежащей олигарху Ахметову. Нина Южанина сказала, что Ахметов последнее время стал нормально уплачивать налоги. Значит, поэтому он заслуживает поощрения? Как видим, рука руку моет. Один олигарх через свою политическую силу помогает другому. Видно, никто не думает о наполнении Пенсионного Фонда и социальных выплатах. А затем «урядовцы» заявляют, что в бюджете нет денег.