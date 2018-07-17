Встреча Путина с Трампом: Мюнхенский сговор 2.0?

Главы России и США Путин и Трамп встретились в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Обсудили перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Статья опубликованная в газете "Слово" неделю назад интересна для сравнения, сбылись ли ожидания. Трамп, как известно, собирался поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.

Президент США заявил, что готовился к встрече с российским лидером всю жизнь. «Буду ли я готов к встрече с Путиным? Абсолютно. Я к этому всю свою жизнь готовился», – сказал глава Белого дома. Такие слова он произнес во время выступления перед сторонниками в американском штате Монтана, передает CNN. Он также отметил, что «ладить с Россией и с другими странами – это хорошо». Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Исторические аналогии: Мюнхен

Как известно, 30 сентября 1938 г. в результате Мюнхенского сговора Великобритании и Нацистской Германии был произведен раздел Чехословакии: к Германии была присоединена германоязычная Судетская область. Аналогии настолько прозрачны, что многие опасаются повторения такого же передела сфер влияния сегодняшними лидерами мира, но уже в новых исторических реалиях.

Авантюрный стиль переговоров Дональда Трампа

Предстоящая встреча двух глав мировых держав может иметь тяжелые последствия из-за самоуверенной манеры американского лидера вести переговоры. Об этом пишет «The Washington Post» со ссылкой на источники в американском политическом истеблишменте. Собеседники издания отметили, что «боевой подход» Трампа к внешней политике вызывает опасения союзников США. Американский президент не хочет вести переговоры с мировыми лидерами по классическим, исторически сложившимся традициям, которых придерживаются и европейские официальные лица, и американское правительство. Вместо этого президент США «полагается на свои инстинкты и способности выстраивать личные связи с мировыми лидерами» и постоянно не согласовывает свои действия с администрацией и советниками, в том числе и по национальной безопасности, пишет «The Washington Post». Так, о результатах встречи с лидером КНДР они узнали только со слов самого Трампа. Кроме того, президент США раздал свой личный номер телефона мировым лидерам и ведет переговоры по неофициальным каналам связи. Переговоры такого уровня полагается планировать заранее с высокопоставленными лицами государства, затем записывать разговор, расшифровывать и передавать аналитикам для изучения и в пресс-службу для отчета перед прессой. Вместо этого отчеты о беседах с иностранными лидерами приходится писать со слов самого Трампа, полагаясь только на его память, отмечают собеседники в Белом доме. Так, в феврале американский лидер обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо торговые отношения, но содержание их беседы американские чиновники узнали только из канадского официального пресс-релиза. В связи с этим союзники США опасаются, что Трамп поведет себя излишне самонадеянно и по неопытности уступит Путину в вопросах, касающихся Крыма или Сирии. «Трамп назвал «глупыми» своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому коллеге». Об этом пишет газета «TheNewYorkTimes»: «В марте по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. После этого советники Трампа по национальной безопасности сначала просили своего начальника не звонить в Москву, а позднее – не поздравлять Путина с победой на президентских выборах. Тогда хозяин Белого дома не только проигнорировал их рекомендации, но и заявил Путину, что «это глупые люди, к которым не стоит прислушиваться».

Опасения союзников по НАТО

В НАТО обеспокоены возможностью достижения президентами России и США договоренностей в обход альянса во время встречи, намеченной на 16 июля. Об этом в интервью немецкой медиагруппе Funke рассказал координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Петер Байер, передает агентство Рейтер. Он отметил, что представители альянса не принимали участия в планировании встречи глав России и США в Хельсинки. Кроме того, в НАТО существуют «большие опасения» по поводу того, каких соглашениймогут достичь Трамп и Путин. Байер добавил, что аналогичная ситуация имела место и перед встречей Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. «Ким Чен Ын пока только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным», – сообщил Байер. По его словам, именно встреча Трампа с лидером КНДР вызвала опасения, что президент США позволит «провести себя» еще и Путину. Кроме того, в Лондоне опасаются, что возможные договоренности президентов России и США подорвут позиции НАТО. Об этом пишет газета «The Times». По информации издания, в правительстве Великобритании звучат опасения, что по итогам предстоящей встречи Трампа и Путина Вашингтон может сократить объем своих военных обязательств перед Европой. Это приведет к снижению обороноспособности стран альянса и может спровоцировать «экзистенциальный кризис» для НАТО, опирающегося на военную мощь США, уверены в Лондоне. Еще одной причиной беспокойства называется возможное неучастие Вооруженных сил США в запланированных военных учениях НАТО в целях экономии бюджета. Кроме того, пишет газета, в Лондоне обеспокоены тем, что Трамп может признать Крым частью России и пересмотреть политику санкций в отношении РФ.

Надежды Украины от встречи

Что нашей стране ждать от этой встречи – неясно. Президент США не исключил вероятность признания Крыма российским регионом. Так он ответил на вопрос журналистов, передает «The Globeand Mail». «Поглядим», – сказал он репортерам, которые летели с ним на борту №1 в Нью-Джерси. В тоже время, США заверили Украину в том, что американский лидер Дональд Трамп не предаст интересы Киева во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом агентству Рейтер сообщил источник в дипломатических кругах Украины. «Мы получили четкие заверения американской стороны, что интересы Украины будут учтены и защищены», – рассказал собеседник агентства. По словам источника, для политиков в Киеве важно, чтобы за их спиной не произошло неприятных сюрпризов. «Мы получили заверения американской стороны, что этого не произойдет», – сообщил неназванный украинский дипломат.

Как отмечается, Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США в противостоянии с Москвой. В частности, Украина надеется, что Трамп подтолкнет Путина к сокращению поддержки Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и смягчению позиции России относительно развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил в интервью «Голосу Америки», что США после встречи Трампа и Путина не будут менять свою позицию относительно ситуации на Украине и продолжат усиливать давление на Россию. «Есть единодушная поддержка Украины в Конгрессе, есть твердая позиция и Белого дома. Может быть послан очень серьезный сигнал силы для Путина, чтобы он выводил свои войска как с Украины, так и из Молдавии и Грузии», – рассказал он. «Эта встреча вызывает много вопросов и предостережений. В частности, мне известно, что Путин намерен предложить Трампу план, чтобы разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и Крыма. И второе: дать возможность допустить миротворцев в Донбасс, но оставить там ту же администрацию, что и сегодня. Я имею информацию, что именно это Путин будет предлагать Трампу», – подчеркнул Парубий. «Я вижу сигналы, которые указывают на то, что США не изменят свою позицию в отношении Украины, а наоборот – будут усиливать поддержку Украины и увеличивать давление на Россию в разных сферах – и по проекту «Северный поток-2», и по продолжению предоставления Украине летального оружия», – сказал Парубий. Ранее председатель Рады заявил, что введение Вашингтоном санкций против всех участников «Северного потока-2» является реальным решением, способным остановить этот проект. Парубий заверил, что и в Конгрессе США, и в Белом доме «очень остро чувствуют опасность строительства «Северного потока-2» и рассматривают механизм введения санкций». Он подчеркнул, что этот проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является «проектом энергетической агрессии». Напомним, что «Северный поток-2» – проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Сделка по Сирии

Президент США планирует предложить Путину сделку по Сирии, которая ускорит вывод американских войск из зоны конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники. По информации телеканала, главы государств обсудят ситуацию в юго-западных районах Сирии, где армия президента Башара Асада ведет наступление на поддерживаемых США повстанцев. Отмечается, что Трамп предложит передать эти территории сирийским властям при поддержке России. Взамен американский лидер хочет получить право на свободный выход сил оппозиции в другие регионы. Кроме того, ожидается, что Москву попросят помочь урезать присутствие иранских сил в Сирии. Сообщается, что уход Ирана – одно из условий вывода американских войск. 7 июля 2017 года на встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании юго-западной зоны деэскалации, как временной меры по снижению насилия в Сирии. Режим прекращения огня там начал действовать с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. С 23 августа в Аммане работает совместный мониторинговый центр по южной зоне деэскалации.

Подводя итог, хочется отметить, что, может, аналогия предстоящей встречи глав России и США с Мюнхенским сговором и несколько преувеличена, тем не менее, проходить она будет в глобальный переломный момент и наверняка оставит свой след в мировой истории.

В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры глав государств продлились 2 часа 10 минут. Открытую часть переговоров, которая продлилась немногим более пяти минут, лидеры стран завершили рукопожатием. Его инициатором был Трамп. Президент России предложил американскому коллеге обсудить все болевые точки. Об этом Путин заявил, открывая встречу. Трамп в свою очередь отметил, что намерен обсудить весь спектр тем: «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем». Президент отверг все 210 заявлений, подготовленных его администрацией в течении многих месяцев, и делал собственные заявления и комментарии, от чего команда Трампа была в шоке. Американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать встречу назвал прошедшую часть «очень хорошим началом», - передает агентство «Рейтер». Оба президента прибыли на место проведения переговоров с опозданием. Путин задержался из-за прилетевшего на полчаса позднее самолета, но оказался первым в президентском дворце. Трамп приехал на 20 минут позже. Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.