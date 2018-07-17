Американцы требуют от украинских властей уничтожить нацизм. Об этом заявил Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 8 июля. «Украинские политики должны раз и навсегда отказаться от ультраправого национализма». Волкер призывает украинских политиков препятствовать популяризации ультраправых националистических парамилитарных движений. Об этом он рассказал в интервью каналу OstWest. «Это не предмет моей озабоченности, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали», – добавил Волкер. По его словам, на сегодняшний день в стране сильно распространено национальное самосознание, патриотизм и активное общество, однако радикальные экстремистские взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место. На вопрос о влиянии таких псевдогражданских организаций Волкер ответил следующим образом: «К счастью, это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина». С последним утверждением Волкера можно поспорить: радикалы никогда и не должна составлять большинства – это активная кучка фанатиков, которые имеют повышенную мотивацию власти и поэтому начинают конкурировать с правящим режимом, который совсем не хочет делится статусами и привилегиями. Налицо соревнование в мотивации к власти. В этой связи зададимся вопросом: «Что такое мотивация власть с точки зрения психологии?» Могут ли психологи ее измерять специальными методиками? Обратимся к истории психологических исследований мотивации власти.

Психологические эксперименты 1960-70-х гг. по мотивации власти

Американские психологи Д. Уинтер и Уикинг (1971) измерили мотивы студентов и студенток – активистов студенческого движения протеста, в конце 1960-х гг., которые в ущерб занятиям и личным интересам почти круглосуточно работавших в таких протестных организациях, как «Комитет национальной мобилизации за прекращение войны во Вьетнаме», «Лига противников войны» и называвших себя радикалами. На первый взгляд результаты оказались совершенно неожиданными. У радикалов-мужчин был выявлен более высокий мотив достижения (потребность в достижении успехов в своем деле и, тем самым, социального признания), но более низкий мотив власти (потребность в контроле и влиянии на других) по сравнению с контрольной группой; что касается испытуемых женского пола, то радикалы обладали более высоким мотивом аффилиации (потребность в дружбе, привязанности) по сравнению с представительницами контрольной группы. При этом разница между показателями мотива власти радикалов и контрольных испытуемых в случае студентов-мужчин оказалась очень значительной. В 1969г. около 150 студентов заняли ректорат университета Уэсли, протестуя против проходившей в университетском городке вербовки офицеров запаса для войны во Вьетнаме. Против этого захвата в те же дни выступили около 250 студентов, принявших осуждающую резолюцию. Оказалось, что в обеих акциях приняли участие в общей сложности около 55 студентов, участвовавших ранее в экспериментах, где измерялись мотивы власти и аффилиации. Как показало сопоставление обеих групп, занявшие ректорат студенты обладали значимо более низким мотивом власти, чем их заботившиеся о сохранении законности и общественного порядка противники. Авторы объясняют полученные данные следующим образом: именно люди с высоким мотивом достижения стремятся к обновлению устоявшихся и окостеневших социальных отношений, в то время как носители высокого мотива власти предпочитают использовать сложившийся порядок как средство достижения своих индивидуальных целей. В целом исследования студентов создают следующий портрет человека с высоким мотивом власти: «Занимает в организациях больше постов; чаще выдвигается кандидатом во влиятельные комиссии, нередко избирает профессию, позволяющую «манипулировать» другими (учитель, священнослужитель, психолог, журналист); участникам групповой дискуссии представляется увлекающим за собой, инициативным и оказывающим большее влияние по сравнению с другими, его воспринимают как мало склонного к оказанию помощи; отвечая на вопросы о достижениях в учебе, он преувеличивает свои успехи; нередко обладает престижными вещами». Д.Уинтер делает вывод о склонности испытуемых с высоким мотивом власти обращать на себя внимание, привлекать сторонников, легко поддающихся влиянию, стремиться к обеспечивающим социальное влияние и официальную власть постам, контролировать каналы поступления информации, приобретать и накапливать престижные и символизирующие источники власти вещи, а кроме того, создавать себе возможности для замещающего удовлетворения потребности в обладании властью и ее применении. В исследовании Д.Мак-Клелланда и Уотсона испытуемые играли в рулетку в ситуации, максимально приближенной к жизненной. Каждый испытуемый на глазах у всей группы делал ставки, выигрывал и проигрывал фишки и т. д. Авторы рассматривали эту ситуацию как релевантную проявлениям мотивов престижа и власти. Для участия в эксперименте были отобраны испытуемые с доминированием одного из трех мотивов: власти, достижения или аффилиации. Испытуемые с высоким мотивом власти предпочитали наиболее рискованные ставки, т.е. приносящие наибольший выигрыш, но дававшие наименьший шанс на успех (политика). Они ориентировались на величину ценности привлекательности и пренебрегали ожиданием. Испытуемые с высоким мотивом аффилиации вели себя противоположным образом, предпочитая низкий уровень риска и стремясь избежать открытого соперничества. Неожиданным оказалось поведение испытуемых с доминированием мотива достижения, выбиравших не низкие, как следовало ожидать в ситуации азартной игры, а высокие степени риска. Эндрюса в 1967г. изучал две расположенные в Мехико крупные фирмы одной и той же отрасли. Фирма А была организована в строгом соответствии с принципом достижений. Служащий, добившийся успеха в осуществлении целей фирмы, мог быстро продвигаться по карьерной лестнице, обгоняя даже своих бывших начальников с большим стажем работы в данной организации. Фирма В была построена строго иерархически и управлялась почти патриархальными методами. Стаж службы как признак преданности фирме выступал здесь более важным критерием для продвижения по службе, чем достигнутые успехи. Выборочное измерение мотивов у служащих разных рангов обеих фирм обнаружило явственные различия между ними. В фирме А с повышением ранга коррелировал мотив достижения, в фирме В – мотив власти.

Что такое власть?

Феномен власти и неравенство ее распределения между людьми, социальными группами и государственными институтами с давних времен порождали столько объяснений, обоснований и сомнений, сколько не вызывало ни одно другое явление. Философ Б.Рассел рассматривал власть как фундаментальное, объединяющее все социальные науки объяснительное понятие, аналогичное понятию энергии в физике. Феномены власти чрезвычайно сложны и основываются на ситуации социального конфликта, возникающего из-за несовместимости целей различных людей или средств их достижения. Понятие власти обычно связывается с представлениями о принуждении, угнетении, насилии или несправедливом господстве. Однако с этим понятием соотносятся и позитивно (нейтрально) оцениваемые явления: законное руководство, авторитет, признанное лидерство, влияние, воспитание, примирение интересов, групповая солидарность. В социологии и политологии исследователи ориентированы прежде всего на анализ сложившихся отношений власти и их объяснение постфактум, в науках же о поведении, в том числе в психологии, акцент делается, на исследовании процесса использования власти и его предсказаний. Социолог М.Вебер дал такое определение: «Власть означает любую закрепленную социальными отношениями возможность настаивать на своем, даже при наличии сопротивления, независимо от того, в чем эта возможность выражается». Политолог Р.Даль: «А обладает властью над В в той мере, в какой он может заставить В делать то, что предоставленный самому себе В не стал бы делать». Психолог К.Левин: «Власть b над а можно определить как отношение максимальной силы воздействия b на а, к максимальному сопротивлению со стороны а». Таким образом, во всех случаях речь о власти идет тогда, когда кто-либо оказывается в состоянии побудить другого сделать нечто, что этот другой не стал бы делать по собственной воле. Любое достижение намеченного результата действия уже есть проявление власти. С точки зрения психологии любой эффект, который вызывает индивид, воздействуя на окружающий его мир, определяется его властью, понимаемой как способность, сила или компетентность.

Мотивационная основа

В простейшем случае индивид Александр (А) использует власть, чтобы повлиять на поведение индивида Владимира (В). Прежде всего В должен обладать свободой передвижения в психологическом пространстве (К.Левин), т. е. должен иметь возможность сделать нечто отличное от того, что хочет от него А (и не должен хотеть осуществить действие, желательное для А). Чтобы направить действие В в желательном направлении, А должен ввести в психологическое пространство В дополнительные силы, которые бы превзошли все прочие уже возникшие. Для обладания властью А (отдельный человек или социальная организация) должен иметь в своем распоряжении определенный набор потенциальных действий. Чтобы такое действие можно было считать применением власти по отношению к В, т.е. чтобы оно направляло существующие тенденции поведения В в намеченном А направлении, оно должно отвечать определенной мотивационной основе В. В противном случае действие А оставит В равнодушным и не сможет создать в психологическом пространстве В никакой новой силы. Мотивационная основа В, на которую влияет А своим действием власти (то «уязвимое место» В, которое этим действием «поражается»), может состоять из любых мотивов последнего. Таким образом, действие власти всегда есть целенаправленное использование мотивов другого человека посредством их удовлетворения или нанесения им ущерба, независимо от их содержания.

Шесть источников власти

Для успешного воздействия на мотивационную основу другого человека применяющий власть индивид должен иметь в своем распоряжении определенные ресурсы, т. е. средства подкрепления, с помощью которых он сможет обеспечить удовлетворение соответствующих мотивов другого, продлить это удовлетворение или предотвратить его. Такие ресурсы, особые для каждого мотива, называются источниками власти. Х.Хекхаузен в своей книге «Мотивация и деятельность» приводит 6 источников власти:

Власть вознаграждения. Ее сила определяется ожиданием со стороны В того, в какой мере А в состоянии удовлетворить один из его (В) мотивов и насколько А поставит это удовлетворение в зависимость от желательного для него поведения В. Власть принуждения, или наказания. Ее сила определяется ожиданием В, во-первых, той меры, в какой А способен наказать его за нежелательные для А действия фрустрацией (обидой, расстройством) того или иного мотива, и, во-вторых, того, насколько А сделает неудовлетворение мотива зависящим от нежелательного поведения В. Принуждение здесь заключается в том, что пространство возможных действий В сужается в результате угрозы наказания. В своем крайнем проявлении власть принуждения может осуществляться непосредственно физически, например, когда ребенка, который не хочет ложиться спать, бьют или насильно укладывают в постель. Нормативная власть. Речь идет об усвоенных В нормах, согласно которым А имеет право контролировать соблюдение определенных правил поведения и в случае необходимости настаивать на следовании этим правилам. Власть эталона. Основана на идентификации В с А и желании В быть похожим на А. Экспертная власть. Ее сила зависит от величины приписываемых А со стороны В особых знаний, интуиции или навыков, относящихся к той сфере поведения, о которой идет речь. Информационная власть. Имеет место в тех случаях, когда А владеет информацией, способной заставить В увидеть последствия своего поведения в новом свете».

Поведение и власть

Детально рассмотрим процесс осуществления власти, исходя из позиции применяющего ее субъекта. Прежде всего он должен уяснить себе, какие источники власти он имеет в своем распоряжении, а также принять решение об их использовании. В то же время он должен верно оценить мотивационную основу человека, на которого он хочет оказать влияние, и правильно, т. е. с точки зрения последнего, определить силу своих источников власти, чтобы в конечном счете избрать наиболее действенную, обеспечивающую наиболее благоприятное соотношение затрат и результатов, стратегию их использования. Соотношение затрат и результатов имеет значение с той точки зрения, что В может оказать сопротивление воздействию А и попытаться в свою очередь применить власть. В связи с особенностями различных источников власти возникает проблема соотношения затрат и результатов. Власть, связанная с вознаграждением и наказанием, требует от А постоянного контроля за поведением В, кроме того, ресурсы А могут истощиться, что может вызвать (или повысить) враждебность В по отношению к А. Использование экспертной власти а, информационной власти и власти эталона к таким издержкам не приводит. Последнее, что должен сделать А, чтобы ему удалось без применения грубой силы использовать свою власть и заставить В изменить свое поведение в желательном для А направлении, является ПЕРЕСТРОЙКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ основных и побочных следствий активности В, которые являются решающими для осуществления желательного для А действия. Следует также различать актуальную и потенциальную власть. А не обязательно должен принимать решительные меры, чтобы показать В те источники власти, которыми он располагает и которые намерен пустить в ход. Зачастую В может предвидеть это, основываясь на прошлом опыте или доступной ему информации. Члену организации редко предъявляются ультиматумы типа «делай то-то и то-то, или будешь страдать от последствий своего поведения». Скорее, он сам предвидит последствия регулярного неподчинения или неумения угодить людям, имеющим возможность применить к нему санкции. И это предвосхищение, без всяких угроз с чьей-либо стороны, действует в качестве постоянной мотивации. У применяющего власть субъекта должна возникнуть мотивация воздействовать на другого человека. Мотив власти как тенденция к овладению источниками власти может быть проявлением универсального стремления обладать средствами удовлетворения различных потребностей и желаний. Д. Картрайт писал: «Все люди склонны влиять на других и стараются занять влиятельное положение, поскольку стремятся к определенным целям, достижение которых требует использования влияния».

Определения мотива власти

Американский психолог Д.Верофф дает такое определение: «Под мотивацией власти мы будем подразумевать диспозицию, направляющую поведение на достижение того удовлетворения, которое доставляет контроль над средствами оказания влияния на других людей. Речь идет об эмоциональных переживаниях по поводу достижения или удержание контроля над средствами влияния на кого-либо». Рассмотрение мотива власти Вероффом все время вращается вокруг приобретения источников власти, обладания ими, страха их потери, а также страха перед ответным использованием власти. В стороне остаются такие параметры, как способности, соответствие цели моральным ценностям и предпочтение тех или иных сфер. Сами действия власти оказываются в тени, а на первый план выходят их следствия и сопровождающие их эмоциональные переживания. Верофф установил повышенную мотивацию власти у людей с минимальными доходами, низким образовательным уровнем, выросших в распавшихся семьях, у цветных, а также у вдовцов старше 50 лет.

Кто победит?

Власть с точки зрения психологии мотивации – это мотивационная тенденция, возбуждаемая уже существующей или предвосхищаемой асимметрией в статусе или ресурсах между людьми, которая обещает ощущение контроля над кем-то («надежду на власть») или угрожает ощущением потери контроля («страх потери власти»). Мотив власти направлен на приобретение и сохранение ее источников либо ради связанного с ними престижа и ощущения власти, либо ради влияния на поведение и переживания других людей, которые, будучи предоставлены сами себе, не поступили бы желательным для субъекта образом. Влияние это должно таким образом изменить их поведение, чтобы оно способствовало удовлетворению потребности субъекта. Для достижения этого субъект должен с помощью имеющихся источников власти и средств воздействия перестроить привлекательность наиболее важных мотивов другого, причем сделать это возможно более эффективным и экономичным способом. В нашей ситуации это означает следующее.

Сегодня мы являемся свидетелями изменения дискурса власти: правящий режим Украины больше не пытается сделать привлекательным радикальный национализм, который «заражен» мотивом «украинской, патриотической» власти. Режим отрекается от своих вчерашних прислужников, радикальный национализм обслуживал существующий постмайданный строй. Но ситуация объективно подошла к той точке, когда режим не может и не хочет больше использовать и удерживать под контролем радикалов, а те уже не хотят им подчиняться, требуя себе статуса и властных привилегий. До этого их вполне устраивала кормушка олигархов, у которых они бегали на побегушках. Теперь же в погоне за властью и ее ресурсами радикалы перешли красную линию: бывшая обслуга стремится институализироваться и укрепиться на занятых властных позициях. Волкер как раз и дал команду отстранить их от власти и начать нейтрализацию радикалов. Кто победит в этой борьбе: правящий режим или радикалы, увидим в ближайшее время.