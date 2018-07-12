12 июля 2018: день святых первоверховных апостолов Петра и Павла

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру – с разницей в один год.

Трудно найти людей, более непохожих друг на друга. Петр женат, а Павел – девственник.

Петр знал Христа с первых дней общественного служения Спасителя, а Павел узнал Христа только воскресшим.

Петр – галилейский рыбак, а Павел – ученик великих книжников и по воспитанию – фарисей. Они оба – евреи, однако Павел проповедовал слово Божие в основном язычникам, обновляя их Духом и из них составляя Церковь. Петр же проповедовал Евангелие главным образом обрезанным, то есть единоплеменникам.

Петр старше всех из числа ближайших учеников, но Павел больше всех потрудился, хотя и говорит: «Не я, но благодать Божия». Они и умерли по-разному.

Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову. Три раза ударившись оземь, Павлова глава извела из земли три источника. Так и до сих пор называется место его смерти – «Три фонтана». А Петра распяли вниз головой, казнив перед тем его жену.

Редко кто вспомнит теперь, что когда-то Петра и Павла звали по-другому. Петр «по паспорту» был Симоном, более точно Шимоном, как Шимон Перес, а Павел – Савлом, или Саулом (Шаулом), как первый царь Израиля. Их еврейские имена заслонили имена интернациональные: Петр, по-гречески – камень.Павел же означает «малый» (с латинского «паулюс»). Малым себя назвал великий Павел, потому что считал себя за «изверга», за бесполезное существо, так как было время, когда он гнал Церковь Божию. Но – обо всем по порядку.

Апостол Петр

Не всякий человек с ходу назовет имена двенадцати апостолов. Но Петра знают все.

Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал его Петр (по-гречески «камень»). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры.

После Пятидесятницы – сошествия Святого Духа на апостолов – своей первой проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное Предание говорит, что Петр проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии.

Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен и казнен за евангельскую проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь.

Апостол Павел

Апостол Павел был одним из умнейших людей не только своего времени, но и, пожалуй, всех времен и народов.

Этот человек к двадцати годам стал лучшим среди воспитанников иудейской академии. Он в совершенстве знал культуру и верования своего народа, блестяще владел древнееврейским, греческим и латынью, великолепно ориентировался в тонкостях богословия и философии. Перед ним были открыты широкие карьерные перспективы. Получил хорошее образование в Иерусалиме и, видимо, готовился к должности раввина. После окончания учебы он получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины – в Дамаске.Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».

Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. ОслепшегоСавла привели в Дамаск, научили вере и на третий день крестили. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего.

Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось бежать в Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и познакомился с апостолами. С этого времени святой апостол Павел избирается Господом для проповеди евангельской истины среди языческого мира. Он прошел пешком почти всю вселенную, встречая со стороны языческого мира яростное сопротивление. Перенесенным им скорбям и искушениям нет счета. Вот как сам говорит он о себе в одном из посланий: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся (2 Кор. 11, 23-29)?». Таковы подвиги, такова любовь к Богу и к людям, которая была присуща святому апостолу Павлу. О любви его святитель Иоанн Златоуст говорит, что она была шире всякого моря и сильнее всякого огня. Святая душа апостола Павла обнимала всю вселенную и всех заключала в себе, родство по Богу считая выше всякого иного родства.

Считается, что самые возвышенные строки о любви в Библии принадлежат апостолу Павлу. «Гимном любви» называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к христианам Коринфа. Приведем этот текст, его хочется перечитывать вновь и вновь: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».

Апостол Павел не обратил всех афинян в истинную веру: большая часть как раз осталась при своих взглядах. Казалось бы, это провал проповедника, неудача, ошибка. Но слова апостола о воскресении все же не были тщетными: "Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь (Фамарь, Тамара), и другие с ними".

А о слушавших евангельскую проповедь, но не уверовавших в воплощение Господа ради спасения людей, можно сказать, что на них проявилась любовь Божия и уважение к свободной воле человека – у каждого из нас в каждой точке нашего земного пути есть выбор, в каком направлении сделать свой следующий шаг. Господь же наш, любя каждого, никого не принуждает ни к чему.