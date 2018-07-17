Юная одесская теннисистка впервые в своей карьере вошла в сотню лучших спортсменок в рейтинге WTA

Одесская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вошла в сотню лучших спортсменок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв там последнее место.

18-летняя Ястремская стала первой теннисисткой, которая родилась после 2000 года и смогла войти в число сильнейших. Сохранила свою позицию в рейтинге WTA и одесситка Элина Свитолина — пятая ракетка мира.

Добавим, что за последний месяц Даяна Ястремская сыграла в финале на турнире ITF в Илкли, выиграла соревнования в Риме и дошла до полуфинала в Будапеште.