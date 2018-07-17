Одесская облгосадминистрация подготовила заявку на включение Аккерманской крепости в список ЮНЕСКО

В Одесской области утвердили номинационную заявку на включение средневековой крепости Белгорода-Днестровского в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова, передаёт пресс-служба ОГА. По словам чиновницы, впервые за долгую историю изучения древнего замка в регионе были «сделаны реальные шаги», чтобы доказать его соответствие критериям специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. Как подчеркнула Шаталова, эксперты аргументировали «чрезвычайную мировую ценность и подлинность памятника». В подготовленной областными властями заявке и говорится об уникальности объекта, объединившего в себе античный город Тира с европейским фортификационным искусством.

Памятник является архитектурным ансамблем, иллюстрирующим важные этапы в истории человечества, а также связан с событиями и традициями, которые представляют собой выдающееся мировое достижение,

— заключили в облгосадминистрации.

Напомним, в июне года нынешнего глава Одесской области Максим Степанов заявил, что на реставрацию этого исторического памятника, давно в ней нуждающегося, денег в местной казне пока попросту нет.

«Я с большим удовольствием готов финансировать все учреждения области, в том числе и ремонт крепости. Давайте только определимся с вами, где мы их возьмём. Очень хорошо выступать один раз на сессии. Было бы лучше, если бы вы предложили, где брать дополнительные деньги», — сообщил тогда Степанов, выступая на заседании регионального собрания.