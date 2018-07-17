 
Информация к новости
  • Просмотров: 199
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Из одесской колонии сбежали трое заключенных

Категория: Новости / Происшествия


Из одесской колонии сбежали трое заключенных

По информации ГУНП, около четырех часов утра из колонии №51 сбежали Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспис 1995 года рождения и Вячеслав Загроняк 1992 года рождения.

Первые отбывали заключение за кражи, а третий – за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенным в отношение ребенка.

Сотрудники полиции и Нацгвардии области подняты по тревоге. Введен в действие оперативный план «Серена».

Розыск беглецов проводится по всей территории региона.

Подробности побега пока не сообщаются.

По неофициальной информации в настоящее время работники ГУНП проводят расследование случившегося на территории колонии.

Из одесской колонии сбежали трое заключенных



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 