Из одесской колонии сбежали трое заключенных

По информации ГУНП, около четырех часов утра из колонии №51 сбежали Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспис 1995 года рождения и Вячеслав Загроняк 1992 года рождения.

Первые отбывали заключение за кражи, а третий – за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенным в отношение ребенка.

Сотрудники полиции и Нацгвардии области подняты по тревоге. Введен в действие оперативный план «Серена».

Розыск беглецов проводится по всей территории региона.

Подробности побега пока не сообщаются.

По неофициальной информации в настоящее время работники ГУНП проводят расследование случившегося на территории колонии.