Одесситу пытались заминировать автомобиль гранатой. Которая оказалась…учебной

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГУНП, сегодня под утро житель одного из домов в Суворовском районе Одессы заметил, что возле машины его соседа копошатся двое неизвестных.
Он немедленно сообщил об этом самому хозяину автомобиля, который выскочил на улицу и спугнул злоумышленников.
Вначале он думал, что хотели вскрыть автомобиль, однако потом обнаружил под колесом запал от гранаты.
Мужчина незамедлительно сообщил в полицию. На место незамедлительно прибыли полицейские и взрывотехники.
Однако, как сообщили корреспонденту сайта в управлении коммуникаций ГУНП, обнаруженный запал был от учебной гранаты.
Никакой опасности такая граната не представляет конструктивно.
Начато расследование по статье (хулиганство).