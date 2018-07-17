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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одесситу пытались заминировать автомобиль гранатой. Которая оказалась…учебной

Категория: Новости / Происшествия


Одесситу пытались заминировать автомобиль гранатой. Которая оказалась…учебной

По информации ГУНП, сегодня под утро житель одного из домов в Суворовском районе Одессы заметил, что возле машины его соседа копошатся двое неизвестных.

Он немедленно сообщил об этом самому хозяину автомобиля, который выскочил на улицу и спугнул злоумышленников.

Вначале он думал, что хотели вскрыть автомобиль, однако потом обнаружил под колесом запал от гранаты.

Мужчина незамедлительно сообщил в полицию. На место незамедлительно прибыли полицейские и взрывотехники.

Однако, как сообщили корреспонденту сайта в управлении коммуникаций ГУНП, обнаруженный запал был от учебной гранаты.

Никакой опасности такая граната не представляет конструктивно. 

Начато расследование по статье (хулиганство).



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