Одесситу пытались заминировать автомобиль гранатой. Которая оказалась…учебной

По информации ГУНП, сегодня под утро житель одного из домов в Суворовском районе Одессы заметил, что возле машины его соседа копошатся двое неизвестных.

Он немедленно сообщил об этом самому хозяину автомобиля, который выскочил на улицу и спугнул злоумышленников.

Вначале он думал, что хотели вскрыть автомобиль, однако потом обнаружил под колесом запал от гранаты.

Мужчина незамедлительно сообщил в полицию. На место незамедлительно прибыли полицейские и взрывотехники.

Однако, как сообщили корреспонденту сайта в управлении коммуникаций ГУНП, обнаруженный запал был от учебной гранаты.

Никакой опасности такая граната не представляет конструктивно.

Начато расследование по статье (хулиганство).