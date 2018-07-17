Конфликт между двумя мужчинами в Киевском районе завершился стрельбой

По информации ГУНП, происшествие имело место накануне вечером на Фонтанской дороге.

По информации полиции, семидесяти однолетний предприниматель сообщил своему сорока семилетнему работнику об увольнении. В ответ тот напомнил своему работодателю о финансовом долге. В результате между ними возник конфликт, в развитие которого работник распылил в лицо оппоненту слезоточивый газ. А тот несколько раз выстрелил в его сторону из травматического пистолета.

В результате сорока семи летний мужчина получил ранения руки и туловища и был госпитализирован. Угрозы жизни нет. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).