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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Конфликт между двумя мужчинами в Киевском районе завершился стрельбой

Категория: Новости


По информации ГУНП, происшествие имело место накануне вечером на Фонтанской дороге.

По информации полиции, семидесяти однолетний предприниматель сообщил своему сорока семилетнему работнику об увольнении. В ответ тот напомнил своему работодателю о финансовом долге. В результате между ними возник конфликт, в развитие которого работник распылил в лицо оппоненту слезоточивый газ. А тот несколько раз выстрелил в его сторону из травматического пистолета.

В результате сорока семи летний мужчина получил ранения руки и туловища и был госпитализирован. Угрозы жизни нет. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).



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