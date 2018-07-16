Праздник и погром в Париже

В Париже полиция, жандармерия и другие подразделения сил правопорядка накануне вмешались в празднование по случаю победы сборной Франции в футбольном мировом первенстве: Елисейские поля, центр народных торжеств, стали одновременно и центром погромов, сообщает Еuronews.

В бутиках и магазинах были разбиты витрины, частично унесено то, что было в них выставлено, а знаменитый на весь мир "Drugstore" был практически полностью разграблен. Те, кто поддерживали общественный порядок во время матча, были вынуждены вмешаться и применить против нападавших слезоточивый газ и водометы. Не обошлось и без столкновений.

В общей сложности на улицы французских городов власти вывели свыше 110 тысяч правоохранителей.