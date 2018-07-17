Педофил, сбежавший из одесской тюрьмы, задержан на Втором еврейском кладбище (ОБНОВЛЕНО)

Сотрудникам одесской полиции удалось задержать 26-летнего Вячеслава Загорняка, который сбежал из одесской колонии № 51 утром 17 июля.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, беглеца взяли на территории Второго еврейского кладбища на улице Химической около 21:00.

Поиски двоих других беглецов, Ивана Запорожана и Владислава Кусписа, осуждённых за кражи, продолжаются. Правоохранители полагают, что их поимка — дело ближайших часов.

Напомним, трое осуждённых сбежали из колонии на Люстдорфской дороге около 4 утра 17 июля. Они проломили стену овощехранилища, затем отодвинули защитное ограждение и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. Для поимки беглецов ввели в действие оперативный план «Сирена».