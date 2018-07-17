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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

«Днепроазот», как и положено монополисту, требует повышения цен на свою продукцию

Категория: Новости / Экономика и финансы

«Днепроазот», как и положено монополисту, требует повышения цен на свою продукцию

Единственный производитель жидкого хлора в Украине компания «Днепроазот» готова возобновить работу при условии повышения цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В компании заявили, что в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности природного газа, производство аммиака и карбамида на АО «Днепроазот» стало экономически невыгодным и предприятие было остановлено полностью. Остановила свою работу и хлорная группа цехов, объём производства которой составляет лишь 10% от общего объёма.

«Оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к использованию и возобновлению производства в любой момент», — сказано в сообщении.

«Новая цена на хлор, которую предлагает установить предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчёта за 1 тонну хлора согласно информации на сайте ProZorro», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что экономическое обоснование необходимости повышения цен было направлено в Антимонопольный комитет Украины 2 июля и находится на рассмотрении уже две недели.

«Администрация АО „Днепроазот“ готова уже сейчас заключить прямые контракты (без предприятий–посредников) на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ», — заявили в компании.

Напомним, что украинские производители напитков опасаются остановки производства из–за дефицита соляной кислоты, которую поставляет единственное предприятие в Украине — «Днепроазот».



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