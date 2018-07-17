Полицейские задержали двоих из трех сбежавших накануне заключенных

Об этом заявил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк.

И хотя он не назвал тех, кого удалось задержать, по информации нашего корреспондента речь идет об Иване Запорожане и Вячеславе Загарняке. Оба задержаны на территории Малиновского района города.

Напомним, что если первый отбывает наказание за кражу. То второй- за сексуальное насилие над ребенком! Что же касается третьего из сбежавших –Владислава Куспия, то его розыски продолжаются.

Отметим, что как показали результаты расследования, троим заключенным удалось бежать, проломив стенку овощехранилища колонии и отогнув защитное оборудование.