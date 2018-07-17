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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сразу два ЧП произошли накануне на улице Бунина

Категория: Новости


Сразу два ЧП произошли накануне на улице Бунина

  По информации ГСЧС, накануне вечером поступил сигнал о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Бунина, 26.

Уже через пять минут наместо прибыли пожарные подразделения. Выяснилось, что горят перекрытия между первым и вторым этажами. Площадь возгорания составила около семидесяти квадратных метров.

Борьба с пожаром заняла более получаса. Некоторые помещения, находящиеся на первом этаже, серьезно пострадали. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания принимали участие восемь единиц техники и тридцать два человека личного состава.

А почти сразу после этого напротив очага возгорания внезапно рухнула на припаркованный автомобиль большой фрагмент дерева. При падении была частично перекрыта проезжая часть, и в результате образовался серьезный транспортный затор.



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