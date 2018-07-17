Очередную партию контрабандных сигарет задержали в Одесской области

Силовики вместе с пограничниками блокировали контрабанду крупной партии сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

В Одесской области обнаружили микроавтобус, в котором находились более 70 тыс пачек сигарет белорусского производства. На них не было марок акцизного сбора. Стоимость изъятой продукции — более 500 тыс грн.

По информации правоохранителей, сигареты попали в Украину с территории непризнанного Приднестровья. Из Одесской области злоумышленники планировали доставить их в страны ЕС.