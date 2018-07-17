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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Очередную партию контрабандных сигарет задержали в Одесской области

Категория: Новости

Очередную партию контрабандных сигарет задержали в Одесской области

  Силовики вместе с пограничниками блокировали контрабанду крупной партии сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

В Одесской области обнаружили микроавтобус, в котором находились более 70 тыс пачек сигарет белорусского производства. На них не было марок акцизного сбора. Стоимость изъятой продукции — более 500 тыс грн.

По информации правоохранителей, сигареты попали в Украину с территории непризнанного Приднестровья. Из Одесской области злоумышленники планировали доставить их в страны ЕС.


Источник: Пушкинская



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