Горсовет выделил 42 миллиона гривен на ремонт здания прокуратры

УКС отремонтирует «под ключ» здание прокуратуре, а горсовет уже на сессии выделил 42 миллиона на ремонт.

Такое решение утвердил горсовет.

Ремонт здания — памятника градостроительства и архитектуры, расположенной на Дерибасовская, 4, согласовали депутаты.

В это помещение должна съехать прокуратура с проданного особняка на Приморском бульваре.

Работы умудрились включить в программу доминирования центра города в Список всемирного наследия Юнеско».

Почти все здании на Приморском бульваре, 1 в прошлом году продали ООО «Инвест девелопмент». Оценочная стоимость помещений – 8 миллионов гривен.

В тендерной документации указан был весьма внушительный перечень работ. Кроме укрепления и утепления стен, а также ремонта конструкций и перегородок, здесь будет выполнен ремонт.

Среди прочих пунктов предусмотрена обработка внутренних поверхностей стен декоративной Венецианский штукатуркой и покрытие ее воском, а также установка кондиционеров и другие работы.