Приватбанк предупреждает о мощенниках

Участились случаи мошенничества с выводом средств с помощью фальшивых сайтов под видом Приват24. Об этом сообщают на сайте ПриватБанка.

Схема такова: вам приходит сообщение о пополнении вашей карты на несколько тысяч неизвестным лицом, в сообщении прикреплена ссылка якобы на сайт Приват24, чтобы посмотреть на квитанцию. Однако заходя на подобные сайты и вводя свои данные вы тем самым даете мошенникам возможность вас ограбить.

Настоящий и единственный адрес Приват24 выглядит следующим образом — www.privat24.ua

Будьте осторожны и не вводите свои данные.