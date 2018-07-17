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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Приватбанк предупреждает о мощенниках

Категория: Новости

Приватбанк предупреждает о мощенниках

  Участились случаи мошенничества с выводом средств с помощью фальшивых сайтов под видом Приват24. Об этом сообщают на сайте ПриватБанка.

Схема такова: вам приходит сообщение о пополнении вашей карты на несколько тысяч неизвестным лицом, в сообщении прикреплена ссылка якобы на сайт Приват24, чтобы посмотреть на квитанцию. Однако заходя на подобные сайты и вводя свои данные вы тем самым даете мошенникам возможность вас ограбить.

Настоящий и единственный адрес Приват24 выглядит следующим образом — www.privat24.ua

Будьте осторожны и не вводите свои данные.


Источник: Область.Онлайн



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