Сегодня правительство выделило 253 миллиона на строительство взлетно-посадочной полосы в Одессе

Сегодня Правительство Украины приняло решение направить 253 миллиона гривен на строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Одесса».

Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«В 2019 году обновленный аэропорт, я уверен, позволит превратить Одессу в южный хаб. Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30% в год требует модернизации аэропортов, мы над этим работаем» - прокомментировал глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.