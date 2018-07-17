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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Сегодня правительство выделило 253 миллиона на строительство взлетно-посадочной полосы в Одессе

Категория: Новости

Сегодня правительство выделило 253 миллиона на строительство взлетно-посадочной полосы в Одессе

  Сегодня Правительство Украины приняло решение направить 253 миллиона гривен на строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Одесса».

Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«В 2019 году обновленный аэропорт, я уверен, позволит превратить Одессу в южный хаб. Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30% в год требует модернизации аэропортов, мы над этим работаем» - прокомментировал глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.


Источник: Метроном



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