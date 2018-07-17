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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе состоится чемпионат Украины по пляжному футболу среди женщин

Категория: Новости

В Одессе состоится чемпионат Украины по пляжному футболу среди женщин

  21 и 22 июля в Одессе на стадионе для пляжных видов спорта (14-я станция Большого Фонтана) состоится Чемпионат Украины по пляжному футболу среди женщин.

В турнире примут участие 11 команд из 6 регионов Украины.

Об этом журналисту «Метронома» рассказал исполнительный директор состязаний Леонид Францескевич.

Коллективы разбили на три группы: А, В и С. Команды распределили путем жеребьевки, которая прошла сегодня в офисе Одесской региональной организации НСЖУ.

Отметим, турнир является мастерским: обладатели золотых медалей получат звание Мастера спорта.


Источник: Метроном



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