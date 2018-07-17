На Приморском бульваре приступили к реконструкции знаменитого полуциркульного дома

Об этом сообщил журналистам вице-мэр Петр Рябоконь.

По его словам, там уже установлены строительные леса, что было накануне согласовано с департаментом муниципальной безопасности. Речь идет о доме по адресу Приморский бульвар, 8, расположенный буквально «за спиной» у Дюка.

"На проведенном ранее городскими властями тендере победила та же компания, что ведет реконструкцию Дома Русова!" -отметил вице-мэр.

Для непосредственного начала работ необходимо получить согласование ГАСИ. Соответствующие документы направлены туда на прошлой неделе.

По словам Петра Рябоконя, ответ в установленном законом порядке должен быть получен в течение десяти дней. Выполнить реконструкционные работы предполагается до конца года.

Напомним, что построен это дом был в начале девятнадцатого века по проекту знаменитого скульптора Франца Боффо. А с тридцатых годов девятнадцатого века там открылась фешенебельная гостиница.