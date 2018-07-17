Депутаты горсовета дали добро на изменения Генплана

Как рассказал вице-мэр Петр Рябоконь, изменения должны быть разработаны и внесены до весны 2020 года.

Впрочем, по его словам, «…это не догма. Решения могут быть прияты и позднее!».

Просто по действующим правилам внесение изменений возможно не ранее , чем через пять лет после утверждения Генплан. Что же касается причин для принятия таких изменений, то, по мнению вице-мэра, с момента подготовки Генплана в городе построены много новых микрорайонов, что уже требует внесения изменений.

К тому же проводились переименования улиц и есть необходимость провести уточнение исторических ареалов и памятников.