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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Депутаты горсовета дали добро на изменения Генплана

Категория: Новости


Депутаты горсовета дали добро на изменения Генплана

  Как рассказал вице-мэр Петр Рябоконь, изменения должны быть разработаны и внесены до весны 2020 года.

Впрочем, по его словам, «…это не догма. Решения могут быть прияты и позднее!».

Просто по действующим правилам внесение изменений возможно не ранее , чем через пять лет после утверждения Генплан. Что же касается причин для принятия таких изменений, то, по мнению вице-мэра, с момента подготовки Генплана в городе построены много новых микрорайонов, что уже требует внесения изменений.

К тому же проводились переименования улиц и есть необходимость провести уточнение исторических ареалов и памятников.



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